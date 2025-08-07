Sicherstellung von Waffen und Sprengstoff bei Einsatz in Lübtheen

Im Rahmen von Durchsuchungen bei einem Polizeieinsatz in Lübtheen wurden scharfe Schusswaffen und größere Mengen Sprengstoff sichergestellt. Hintergrund sind Ermittlungen gegen einen Tatverdächtigen wegen möglicher Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz. (Pressemitteilung PP Rostock: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6091859 )

Innenminister Christian Pegel erklärte dazu: "Mein Dank gilt allen eingesetzten Kräften, insbesondere den Spezial- und Unterstützungseinheiten. Sie haben mit hoher Fachlichkeit, Umsicht und Entschlossenheit gehandelt. Die Sicherstellung von scharfen Waffen und Sprengstoff zeigt, wie notwendig das konsequente Vorgehen unserer Sicherheitsbehörden ist. Derartige Funde sind alarmierend. Die durchgeführten Ermittlungen und das gezielte Handeln der Einsatzkräfte waren entscheidend und zeigen, dass der Rechtsstaat handlungsfähig und entschlossen ist."