POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Pflegeeinrichtung

Nach einem Einbruch in eine Pflegeeinrichtung in der Penzliner Straße / Ecke B193 in Neustrelitz sowie dem Diebstahl von Bargeld und Technik im Gesamtwert von etwa 1000 Euro sucht die Polizei nun nach möglichen Zeugen. Die Kripo ermittelt derzeit gegen Unbekannt.



Am Montag hatten Mitarbeiter die Tat bemerkt und der Polizei gemeldet. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden, die nun ausgewertet werden müssen. Erste Zeugen vor Ort wurden befragt.



Die Polizei fragt jetzt zusätzlich die Bevölkerung: Wer zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen eine oder mehrere verdächtige Personen im Bereich der Pflegeeinrichtung gesehen hat, wendet sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizei Neustrelitz unter 03981 / 258 224. Insbesondere sind auch Besucher angesprochen, die sich im genannten Zeitraum in der Pflegeeinrichtung aufgehalten haben und womöglich Personen wahrnahmen, die sich auffällig verhielten.



