POL-HRO: Polizei stellt Waffen sowie Sprengstoff sicher

Lübtheen (ots) -



In Lübtheen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, hat es am Mittwoch, 6.

August 2025, einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Hintergrund sind

Durchsuchungsmaßnahmen im Ortsteil Jessenitz, unter anderem wegen des

Verdachts des unerlaubten Waffenbesitzes sowie Verstoß gegen das

Sprengstoffgesetz. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen

60 Jahren alten Bewohner des Hauses mit deutscher Staatsbürgerschaft.

Neben seinem Wohngebäude wurden auch weitere Objekte durchsucht.

Dabei wurden mehrere scharfe Waffen aufgefunden, deren Besitz unter

anderem gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstößt. Auch

Sprengstoff in größerer Menge konnte sichergestellt werden.

Eine finale Auswertung über die aufgefundenen Waffen und Sprengmittel

steht noch aus.

Die Pressemitteilung basiert auf den um 20:30 Uhr vorliegenden

Erkenntnissen.

Bei dem Einsatz waren um die 60 Beamte im Einsatz, darunter

Spezialkräfte des Landeskriminalamtes sowie Unterstützungskräfte des

Landesbereitschaftspolizeiamtes. Auch Sprengstoffhunde sowie der

Munitionsbergungsdienst waren vor Ort. Die weiterführenden

Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin

geführt.



Sophie Pawelke

Sachbearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit

Pressestelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell