POL-ANK: Fahrstunde unter Alkoholeinfluss

Am gestrigen Mittwochabend (05. August 2025) gegen 18 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei einen Fahrlehrer, der offenbar alkoholisiert mit einer Fahrschülerin eine Fahrstunde durchführe.



Nach Angaben der Zeugin wurde der 62-jährige Deutsche zuvor beim Kauf einer Weinflasche an einer Tankstelle im Umland von Greifswald beobachtet.



Nachdem er augenscheinlich aus der Flasche getrunken hatte, habe er diese im Kofferraum seines Fahrzeuges verstaut und sich zur Fahrstunde auf den Beifahrersitz gesetzt.



Nach Beendigung der Fahrstunde begab sich der Fahrschullehrer zu seiner Wohnanschrift, wo er durch alarmierte Polizeibeamten angetroffen werden konnte.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Die Polizei beschlagnahmte daraufhin vorläufig die Fahrerlaubnis des tatverdächtigen Fahrlehrers und untersagte ihm weitere Fahrten.



Für Fahrlehrer gilt während ihrer Tätigkeit eine Atemalkoholgrenze von 0,0 Promille. Mit dem Wert von 1,61 Promille hätte der 62-Jährige nicht mal mehr Fahrrad fahren oder eine Kutsche führen dürfen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.



