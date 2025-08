POL-HST: Durchsuchung von Hotelzimmer bringt Diebesgut zum Vorschein

Sellin (ots) -



Am gestrigen Dienstag, dem 05. August 2025, wurde der Polizei gegen 17 Uhr ein Ladendiebstahl in der Selliner Wilhelmstraße gemeldet.



Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Ledertasche im Wert von 120 Euro entwendet. Ein 59-jähriger deutscher Mann aus Sachsen-Anhalt konnte durch Mitarbeiter des Geschäfts wiedererkannt werden. Dabei stellte sich heraus, dass derselbe Mann wohl zuvor bereits mehrere Kleidungsstücke im Wert von etwa 180 Euro entwendet haben soll.



Der 59-Jährige gab an, in seinem Hotelzimmer weiteres Stehlgut zu haben und stimmte einer freiwilligen Durchsuchung zu. Dabei konnte weiteres Diebesgut sichergestellt werden. Der Sachwert liegt bei circa 1.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.



