POL-HST: Mercedesfahrer fährt gegen 38-Jährige

Binz



Eine 38-jährige deutsche Mitarbeiterin der Gemeinde Binz befand sich am gestrigen Dienstag, dem 05. August 2025, gegen 14 Uhr im Rahmen einer dienstlichen Maßnahme auf der Schillerstraße in Binz.



Ein 80-jähriger deutscher Urlauber aus Bremen hielt nach ihrer Aufforderung mit seinem Mercedes kurz an und fuhr dann offenbar plötzlich wieder mit seinem Fahrzeug an. Hierbei stieß er augenscheinlich mit der 38-Jährigen zusammen. Die Frau verletzte sich dabei. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Mercedes-Fahrer unerlaubt vom Unfallort.



Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.



