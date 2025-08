POL-NB: Geflügeldiebe erwischt - Enten, Hühner und Co. wieder zu Hause

Malchin (ots) -



Die Polizeibeamten in Malchin haben gestern Vormittag die Besitzer von Geflügel mit ihren zuvor gestohlenen Tieren wieder zusammenbringen können. Gleichzeitig gelten drei Männer als dringend tatverdächtig.



Zunächst hatte eine 54-Jährige am frühen Dienstagmorgen in ihrer Kleingartenanlage entdeckt, dass mehrere Dutzend ihrer lebendigen Hühner, Enten und weiteres Geflügel gestohlen wurden. Sie rief die Polizei. Durch einen Zeugen erhielt die Polizei den Hinweis auf ein Auto, das in der Nacht an der Kleingartenanlage gestanden hat. Aus vorangegangenen polizeilichen Situationen kannten die Beamten den Fahrzeughalter und suchten ihn auf. Da sie am Auto Spuren von Geflügel sahen, wurde das Auto als mögliches Tatmittel durchsucht. Zudem erhielten die Beamten Hinweise darauf, dass das Geflügel womöglich mit dem Wagen in einen bestimmten Garten gebracht wurde.



In dem besagten Garten fanden die Polizisten die lebendigen Tiere und gaben sie in Abstimmung mit dem Amtsgericht an die eigentlichen Besitzer zurück.



Durch Hinweise sowie Ermittlungen und Tatortarbeit vor Ort gelten drei deutsche polizeibekannte Männer aus der Region (zwischen 33 und 57 Jahre alt) als dringend tatverdächtig. Gegen sie wird nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt.



