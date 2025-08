POL-HST: Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen - so verhalten Sie sich richtig

Landkreis V-R (ots) -



Am gestrigen Dienstag (05.08.2025) kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Wohnmobil. Auf der engen Landesstraße 21 zwischen Flemendorf und Zipke begegneten sich beide Fahrzeuge im Gegenverkehr und kollidierten mit den Außenspiegeln. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.



Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen setzte der Fahrer des Wohnmobils seine Fahrt fort, weshalb nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt wird.



Da es leider immer wieder zu Unfällen mit Beteiligung von Fahrzeugen kommt, die unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten unterwegs sind, sensibilisiert die Polizei erneut alle Verkehrsteilnehmer.



Richtiges Verhalten bei Einsatzfahrzeugen



Sobald Sie ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Sirene sehen:



Bewahren Sie Ruhe und geraten Sie nicht in Panik.

Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, wo das Einsatzfahrzeug herkommt und in welche Richtung es vermutlich fährt.

Machen Sie immer den Weg frei, fahren Sie rechts ran und reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit - notfalls auch bis zum Stillstand.

Zögern Sie nicht, deutlich zu zeigen, was Sie vorhaben, zum Beispiel durch Blinken oder Warnblinklicht.

An Kreuzungen und Ampeln fahren Sie bitte nicht blind ein, sondern rollen Sie langsam voran und machen Sie ausreichend Platz.

Auf der Autobahn bilden Sie bitte umgehend eine Rettungsgasse.



