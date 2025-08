POL-HST: Polizei hilft Schwanenfamilie über die B96 bei Stralsund

Details anzeigen Bildquelle: Polizei Stralsund Bildquelle: Polizei Stralsund

Stralsund (ots) -



Am heutigen Mittwochmorgen kam es gegen 07:45 auf der B96 bei Stralsund - genauer gesagt an der Abfahrt Feldstraße - zu einem tierischen Zwischenfall der besonderen Art: Eine Schwanenfamilie hatte beschlossen, die Bundesstraße zu überqueren. Zwei stolze Eltern und ihre fünf Küken machten sich bei bestem Wetter auf den Weg - leider mitten im morgendlichen Berufsverkehr.



Die Stralsunder Einsatzkräfte waren schnell vor Ort, sicherten die Stelle ab und sorgten dafür, dass Mensch und Tier nicht zu Schaden kamen. Die Familie zeigte sich zunächst wenig kooperativ - offenbar war man sich uneins über die richtige Route. Nach kurzer Überzeugungsarbeit folgten die Tiere dann aber doch den sanften Anweisungen der Polizei.



Die Straße war kurze Zeit gesperrt, es kam aber zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Am Ende erreichte die kleine Reisegruppe wohlbehalten das sichere Ufer.



Wir danken allen Verkehrsteilnehmenden für ihre Geduld - und wünschen der Schwanenfamilie weiterhin eine gute Reise und sichere Wege!



