POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person zwischen Lelkendorf und Groß Markow (Landkreis Rostock)

Am 05.08.2025 ereignete sich gegen 19:25 Uhr auf der K50 zwischen den Ortschaften Lelkendorf und Groß Markow ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw.



Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der 48-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Peugeot die Kreisstraße 50 aus Richtung Lelkendorf kommend in Richtung Groß Markow und kam mit seinem Pkw nach einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr einen Straßengraben und überschlug sich in der weiteren Folge. Anschließend schleuderte der PKW zurück auf die Fahrbahn und kam hier auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer befand sich bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr bereits außerhalb des Pkw. Er wurde schwer-, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Zur Unfallaufnahme war die K50 für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Neben den Einsatzkräften des Polizeireviers Malchin waren die Freiwilligen Feuerwehren Alt Sührkow und Lelkendorf sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort im Einsatz.



