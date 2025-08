POL-NB: Minderjähriger Fahrzeugführer nach Verfolgungsfahrt mit Polizei in Wolgast gestellt (LK V-G)

Wolgast (ots) -



Am 05.08.2025 gegen 22 Uhr befuhren Polizeibeamte des Polizeireviers Wolgast die Wedeler Straße in Wolgast, als sie einen PKW Skoda mit auffälliger Fahrweise bemerkten. Daraufhin entschlossen sich die Beamten den Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen und schalteten dazu das Blaulicht an. Daraufhin beschleunigte der Fahrzeugführer seinen PKW und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei fuhr er die Wedeler Straße in Richtung am Fuchsberg mit überhöhter Geschwindigkeit. Anschließend bog er in die Straße am Fuchsberg ab, wobei er auf Grund der überhöhten Geschwindigkeit über den Bordstein auf den Gehweg und anschließend wieder auf die Fahrbahn fuhr. Im weiteren Verlauf fuhr der Fahrzeugführer auf die Chausseestraße in Richtung Zentrum, wobei er sein Fahrzeug weiter beschleunigte und mit Geschwindigkeiten von über 100 Km/h in Richtung Stadtzentrum fuhr. Dabei überholte er mehrfach andere Verkehrsteilnehmer, wobei mehrere Fahrzeugführer im Gegenverkehr ihre PKW zum Teil stark abbremsen mussten. Auf Höhe der Einmündung zur Feldstraße wurde der PKW dann langsamer und konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte schlussendlich gestoppt werden. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnte ein 17-jähriger deutscher Staatsangehöriger als Fahrzeugführer festgestellt werden. Eine erforderliche Fahrerlaubnis konnte nicht vorgelegt werden. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der PKW unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln geführt wurde. Eine entsprechende Blutprobenentnahme wurde im Klinikum Wolgast durchgeführt, dabei kam es durch den Beschuldigten zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wobei niemand verletzt wurde. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Es wurden Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach derzeitigen Stand kam es zu keinen Personen-oder Sachschäden.



Im Zusammenhang mit der Gefährdung des Straßenverkehrs bittet die Polizei Zeugen, welche Beobachtung zu der Verfolgungsfahrt gemacht haben oder selbst gefährdet wurden, sich bei der Polizei in Wolgast unter der Telefonnummer 03836-2520 zu melden.



