POL-NB: Tatverdächtigen nach Sprengung eines Snackautomaten in Neubrandenburg gestellt (LK MSE)

Am 05.08.2025 gegen 23 Uhr meldeten mehre Zeugen der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg Explosionsgeräusche und den Brand eines Snackautomaten in der Rasgarderstraße in 17034 Neubrandenburg. Umgehend erfolgte die Alarmierung der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg und er Einsatz von mehreren Funkstreifenwagen am Ereignisort. Vor Ort konnte ein brennender Snackautomat festgestellt und durch die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg, welche mit 6 Einsatzkräften und einem Einsatzfahrzeug zum Einsatz kamen, gelöscht werden. Nach Zeugenhinweisen konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung ein 20-jähriger deutscher Tatverdächtiger nach kurzer Flucht gestellt werden. Der in Neubrandenburger ist bereits polizeibekannt und war zum Tatzeitpunkt alkoholisiert sowie rauschmittelbeeinflusst. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten und die Erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Beschuldigte aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Zur Spurensuche -und Sicherung kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg am Tatort zum Einsatz. Durch die Explosion und den anschließenden Brand wurde der Snackautoamt vollständig zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde aus dem Automaten nichts entwendet.

Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion wurde eingeleitet.



Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt haben oder sonstige relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeihautrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-55825224 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



