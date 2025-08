POL-HRO: Verkehrsunfall in Rostock-Toitenwinkel - Vier Personen leicht verletzt

Rostock (ots) -



Gegen 13:25 Uhr kam es am heutigen Tag im Stadtteil Toitenwinkel zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem nach jetzigem Stand vier Personen leicht verletzt wurden.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 34-jährige Fahrerin eines VW Passat, in dem sich auch ein 7-jähriger Junge befand, den Dierkower Damm aus Richtung Gehlsdorf in Fahrtrichtung Dierkow/Innenstadt. Trotz bestehendem Überholverbot überholte sie kurz vor der Einmündung Schenkenkrugweg einen vor ihr fahrenden Pkw.

Zeitgleich beabsichtigte die 49-jährige Fahrerin eines VW Up, gemeinsam mit ihrer 19-jährigen Mitfahrerin, aus dem Schenkenkrugweg nach rechts auf den Dierkower Damm in Richtung Gehlsdorf einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.



Alle Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Rostock gebracht.



Die Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Dierkower Damm im Bereich der Unfallstelle bis etwa 14:45 Uhr voll gesperrt werden.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und dem genauen Unfallhergang aufgenommen.

Bei allen beteiligten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



