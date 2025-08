POL-NB: Verkehrsunfall in Neubrandenburger Salvador-Allende-Straße

Neubrandenburg (ots) -



Am heutigen Dienstag, dem 05. August 2025, kam es um 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Salvador-Allende-Straße in Neubrandenburg.



Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 71-jährige Fahrer eines Honda aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der Pkw mit einem Laternenmast.



Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.



Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.



Während der Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeuges und Beseitigung von Betriebsstoffen kommt es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Salvador-Allende-Straße.



