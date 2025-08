POL-ANK: Unbekannte beschmieren Schilder und Sitzflächen am Strandzugang Loddin - Polizei sucht Zeugen

Loddin (Insel Usedom) (ots) -



Am 29. Juli 2025 wurden der Polizei mehrere Sachbeschädigungen an einem Strandzugang in Loddin (Insel Usedom) bekannt.



Bislang unbekannte Tatverdächtige beschmierten augenscheinlich am Promenadenplatz in der Nacht vom 23. zum 24. Juli 2025 Strandzugangsbeschilderungen sowie die Umrandungen von Sitzflächen mit Sprühfarbe.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.



Die Polizei sucht auf diesem Weg nun auch nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder möglichen Tätern machen können oder Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-0, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.



