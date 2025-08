POL-HST: Einbruchsdiebstahl in Grimmen - Zeugen gesucht

Grimmen (ots) -



Am gestrigen Montag, dem 04. August 2025, wurde die Polizei gegen 8 Uhr in die Stoltenhäger Straße in Grimmen gerufen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, dem 03. August 2025, 14:30 Uhr, bis zum Montag, dem 04. August 2025, 06:00 Uhr, in ein Lagerhaus ein und entwendeten eine Heckenschere und eine Motorsäge der Marke Stihl. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und ein Stehlschaden in Höhe von etwa 500 Euro.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls, der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruches aufgenommen.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Grimmen unter 038326 570, über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell