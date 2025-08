POL-HST: Versuchter Überfall auf Ribnitzer Spielothek - Zeugen gesucht

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am vergangenen Sonntag (03.08.2025) kam es kurz vor Mitternacht zu einem versuchten Überfall auf eine Spielothek im Ribnitzer Körkwitzer Weg. Das Polizeirevier Ribnitz-Damgarten wurde darüber informiert, dass sich um 23:55 Uhr ein Mitarbeiter in der Spielothek befand, der den Überfall erfolgreich verhindern konnte.



Nach ersten Erkenntnissen hatte ein derzeit unbekannter Täter auf sich aufmerksam gemacht und so den Angestellten dazu gebracht, in den Eingangsbereich des Geschäfts zu kommen. Daraufhin kam durch die offenstehende Tür eine vermummte männliche Person auf den Mitarbeiter zu.



Als sich der mutmaßliche Täter und der Angestellte gegenüberstanden, forderte der Vermummte Geld. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen führte der augenscheinliche Räuber sowohl Pfefferspray als auch einen spitzen Gegenstand bei sich.



Der 63-jährige deutsche Mitarbeiter sprach lautstark mit der Person und schaffte es trotz des Einsatzes des Pfeffersprays, den Täter nach draußen zu drängen und in die Flucht zu schlagen.



Beschreibung des Täters:



Der Täter soll etwa 20 Jahre alt sein,hat eine schlanke Gestalt,

ist etwa 185 cm groß, besitzt augenscheinlich ein europäisches oder westeuropäisches Aussehen, trug weiße Sneaker, eine schwarze Hose, ein schwarzes langärmliges Oberteil, schwarze Handschuhe sowie eine schwarze Sturmhaube, wodurch lediglich der Augen- und Nasenbereich sichtbar war und sprach akzentfrei Deutsch.



Zeugen, die Angaben zu der Person machen können oder Beobachtungen zur Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821/8750, über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



