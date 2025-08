POL-HRO: Dank Zivilcourage kann Trunkenheitsfahrt gestoppt werden - 22-Jähriger mit über 3 Promille unterwegs

Laage/ Landkreis Rostock (ots) -



Couragierte Zeugen beendeten am Samstagabend die Trunkenheitsfahrt eines 22-jährigen Polen. Dieser war gegen 21 Uhr auf der L39 aus Richtung Dummerstorf in Fahrtrichtung Laage unterwegs und den Zeugen bereits hier durch seine gefährdende Fahrweise aufgefallen. Dabei soll der Fahrzeugführer eines VW Crafter in starken Schlangenlinien und teilweise in den Gegenverkehr gefahren sein, sodass entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen und ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Kreuzungsbereich zur B103 nach Güstrow hielt der VW dann plötzlich auf der Rechtsabbiegerspur an. Dies nutzten die hinter dem betreffenden Fahrzeug fahrenden Zeugen und sprachen den Fahrzeugführer an. Hierbei stellten sie fest, dass dieser scheinbar stark alkoholisiert war. Weiterhin baten sie den Fahrer auszusteigen und sicherten den Fahrzeugschlüssel bis zum Eintreffen der Polizei.



Während der Kontrolle durch die eingesetzten Polizisten, bestätigte sich der Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Der 22-jährigen Mann aus Polen wies demnach einen Atemalkohol von 3,09 Promille auf. Folglich wurde im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen eine Blutprobenentnahme in der Bützower Warnowklinik durchgeführt.



Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.



