POL-HRO: Diebe stehlen Baugeräte von Baustelle bei Kaliß

Kaliß (ots) -



Von einer Baustelle an der Kreisstraße 45 zwischen Malk Göhren und Kaliß sollen unbekannte Täter von Freitag auf Samstag Baugerätschaften im Wert von über 25.000 Euro entwendet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden unter anderem drei Rüttelplatten, eine Schmutzwasserpumpe, ein Laubsauger, ein Notstromaggregat sowie ein Motortrennschleifer von der Baustelle gestohlen. Den Spuren zufolge haben die Täter offenbar einen vor Ort befindlichen Bagger und Radlader bei der Tatausführung und Verladung des Diebesgutes missbräuchlich genutzt. Dabei wurden auch zwei Baucontainer beschädigt. Die Polizei sicherte vor Spuren und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zur Tat, die sich zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Samstag, 17:00 Uhr ereignet haben soll, nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) entgegen.



