POL-NB: Themenorientierte Verkehrskontrollen der Polizei im Monat August: Geschwindigkeit und Fernreiseverkehr

Neubrandenburg/Rostock (ots) -



Alle zwei Stunden ereignete sich im vergangenen Jahr auf den Straßen von Mecklenburg-Vorpommern ein Verkehrsunfall, bei dem Menschen verletzt wurden. Dabei ist und bleibt überhöhte Geschwindigkeit eine der häufigsten Unfallursachen. Gleichzeitig sind gerade jetzt zur Urlaubs- und Ferienzeit vermehrt Wohnmobile und Wohnwagen auf der Straße anzutreffen, die auf dem Weg in den Urlaub sind.



Deshalb starten heute in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Geschwindigkeit und Fernreiseverkehr". Die Maßnahmen sind Teil der Monatsaktion "Fahren.Ankommen.LEBEN!" und werden den gesamten August andauern.



Neben der Geschwindigkeitsüberwachung wird auch der Fernreiseverkehr in den Fokus der monatlichen Kontrollen gerückt. Dazu werden die technischen Gegebenheiten der Fahrzeuge (u.a. Licht, Bereifung, Gewicht) aber auch die erforderlichen Fahrerlaubnisklassen der Fahrzeugführer sowie deren Fahrtüchtigkeit überprüft.



In den acht Polizeiinspektionen der Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg werden daher den gesamten Monat August verstärkte, stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt. Die Auftaktkontrolle findet am 05. August 2025 im Bereich der Polizeiinspektion Ludwigslust statt.



