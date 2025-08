POL-HRO: Gefährliche Körperverletzung in Schwerin

Schwerin (ots) -



Auf dem Dreescher Markt in Schwerin sollen am Samstagabend mehrere Personen einen Mann beleidigt und ihn anschließend unter anderem mit einer Glasflasche verletzt haben. Nach Angaben des 25-jährigen togoischen Opfers sei er gegen 22:20 Uhr erst von einer Person rassistisch beleidigt worden, woraufhin er die Polizei verständigte. Noch vor Eintreffen der Beamten sollen drei Personen ihn körperlich angegriffen und dabei auch eine Glasflasche gegen seinen Kopf zerschlagen haben. Durch umfangreiche Ermittlungen und Befragungen der vor Ort eingesetzten Polizisten konnte ein 40-jähriger deutscher Tatverdächtiger an seiner im nahen Umfeld befindlichen Wohnung ausfindig gemacht werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2 Promille - eine Blutprobe wurde veranlasst. Auch zwei weitere deutsche Tatverdächtige konnten namentlich bekannt gemacht werden, weshalb die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Das 25-jährige Opfer erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.



