POL-HRO: E-Scooter und Fahrrad aus Keller in Schwerin entwendet

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag ein E-Scooter und ein Fahrrad aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf entwendet. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge haben sich die Täter am 02.08.2025 in der Zeit von 02:00 bis 13:00 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Keller des Mehrfamilienhauses in der Cottbuser Straße verschafft. Nach Angaben des 44-jährigen Opfers sollen die Täter gewaltsam das Vorhängeschloss seiner Abteils entfernt und den dort abgestellt E-Scooter gestohlen haben. Ebenso soll ein BMX-Fahrrad mitgenommen worden sein, das ungesichert unter einer Kellertreppe stand. Die Polizei hat vor Ort eine Strafanzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen und den E-Scooter zur Fahndung ausgeschrieben. Insgesamt entstand ein Schaden im oberen dreistelligen Bereich. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Schwerin (Tel. 0385 51802224) entgegen.



