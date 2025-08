POL-NB: Zusammenstoß PKW und Wohnmobil - zwei Kinder leicht verletzt

Schloen (ots) -



Heute Mittag gegen 12.10 Uhr sind auf der B192 eine PKW-Fahrerin und ein Wohnmobilfahrer seitlich zusammengestoßen. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen wollte die 42-jährige PKW-Fahrerin den Kreuzungsbereich B192 / Neu Schloen in Richtung Kargow befahren und hat dabei mutmaßlich die Vorfahrt des 65-jährigen Wohnmobilfahrers missachtet, der von Waren in Richtung Plasten auf der Bundesstraße fuhr.



Trotz Ausweichversuch des Wohnmobilfahrers konnte die Kollision nicht mehr verhindert werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen.



Zwei Kinder (3 und 8 Jahre alt), die im PKW der 42-Jährigen waren, verletzten sich durch den Unfall leicht und wurden mit ins Klinikum genommen.



Die Beteiligten sind Deutsche.



