POL-HRO: Nach mehreren Einbrüchen: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

In der Nacht zum heutigen Montag kam es in Bad Kleinen (Landkreis Nordwestmecklenburg) zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Zeugen meldeten einen Mann, der mutmaßlich die Schaufensterscheiben eines Supermarktes und eines Imbisses einschlug und anschließend die Kassenbereiche durchsuchte. Zudem soll er die Scheiben mehrerer geparkter Fahrzeuge beschädigt haben.



Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung - bei der unter mehrere Funkstreifenwagen sowie Personenspürhunde eingesetzt wurden - konnte ein 24-jähriger Mann türkischer Herkunft festgenommen werden. Der Tatverdächtige verletzte sich beim Einschlagen der Scheiben so schwer an der Hand, dass er im Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste.



Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Tathintergründen sowie zur Höhe des entstandenen Schadens, dauern an.



