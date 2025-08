POL-HRO: Arbeitsunfall in Roggentin im Landkreis Rostock - männliche Person wird von herabstürzenden Fachregal getroffen und verstirbt

Roggentin/Landkreis Rostock (ots) -



Seit dem Vormittag sind Beamte des Polizeireviers Sanitz sowie der Kriminalpolizeiinspektion Rostock und weitere Rettungskräfte aufgrund eines zuvor gemeldeten Arbeitsunfalls in der Ortslage Roggentin im Einsatz.



Nach vorliegenden Informationen stürzte gegen 11:15 Uhr im Außenbereich eines Baufachhandels im Ahornweg bei Instandsetzungsarbeiten ein Fachregal zusammen und stürzte auf einen 49-jährigen, polnischen Facharbeiter. Dieser war zusammen mit zwei weiteren Arbeitskollegen im Auftrag eines Sub-Unternehmens vor Ort, als eines der Regale während der Arbeiten zusammenbrach und auf ihn stürzte. Der Mann verstarb noch am Unfallort.



Zur Erhellung der genauen Umstände kamen Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Rostock zum Einsatz. Nach aktuellem Stand der vor Ort durchgeführten Ermittlungen liegen keine Anhaltspunkte für ein gegebenenfalls strafbares Handeln vor.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell