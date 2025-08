POL-HRO: Alkoholisierter 37-Jähriger begeht mehrere Straftaten in Toitenwinkel

Rostock (ots) -



Am Sonntagabend, den 03.08.2025, kam es gegen 20:20 Uhr im Bereich der Straße Zum Lebensbaum zu einem Polizeieinsatz, nachdem mehrere Anwohner den Notruf wählten. Hintergrund war ein augenscheinlich stark alkoholisierter und aggressiv auftretender Mann, der Passanten anpöbelte, beleidigte und auch körperlich angriff.



Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann zuvor mit einem Fahrzeug an die Örtlichkeit gefahren sein. Im weiteren Verlauf belästigte er mehrere Anwohner verbal und griff einen 38-jährigen Syrer körperlich an.



Die eingesetzten Polizeibeamten des Revier Dierkow trafen auf einen 37-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der sich ihnen gegenüber äußerst aggressiv und unkooperativ zeigte.Während der polizeilichen Maßnahmen versuchte der 37-Jährige die Beamten anzugreifen und musste unter Widerstand fixiert und gefesselt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Im Anschluss wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.



Gegen den 37-Jährigen ermittelt nun das Kriminalkommissariat Rostock, unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung, Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte



