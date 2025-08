POL-NB: Polizei ermittelt nach Körperverletzung vor Bansiner Bar

Bansin (ots) -



Die Polizei wurde am Sonntag, dem 03. August 2025 gegen 02:30 Uhr durch die integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald zu einer Bar in die Bansiner Seestraße gerufen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen, kam es zwischen einem 36-jährigen Deutschen und einem 47-jährigen Deutschen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei soll der 47-Jährige mit einem Glas in Richtung des Kopfes des 36-Jährigen geschlagen haben. Dadurch erlitt der 36-Jährige augenscheinlich starke Verletzungen, die einen hohen Blutverlust nach sich zogen. Der 36-Jährige wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. In der Folge der körperlichen Auseinandersetzung entfernte sich der 47-Jährige offenbar vom Tatort, konnte aber durch Zeugenhinweise bekanntgemacht und festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Stralsund prüft derzeit einen Haftantrag.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





