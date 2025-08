POL-HRO: Polizei ermittelt nach verfassungsfeindlichen Parolen und Graffiti

Wismar (ots) -



Die Kriminalpolizei Wismar hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung aufgenommen. Hintergrund sind diverse Graffiti im Studentenpark Wismar. Dort wurden in der Nacht zu Sonnabend an einer Parkbank sowie an einer Skulptur diverse Schriftzüge mit verfassungsfeindlichen Inhalt angebracht. Eine Zeuge informierte die Polizei. Ebenfalls in der Nacht zu Sonnabend wurde in unmittelbarer Nähe, auf den Mensa-Terrassen, eine Personengruppe festgestellt. Diese steht im Verdacht, verfassungsfeindliche Parolen gerufen zu haben. Nach Feststellung der Personalien erhielten die 15 Jugendlichen einen Platzverweis. Ob die Jugendgruppe auch für die Sachbeschädigung verantwortlich gemacht werden kann, ist derzeit Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.



