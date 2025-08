POL-HRO: Verzehr von Hasch-Brownies sorgt für Großeinsatz von Rettungskräften am Güstrower Inselsee

Güstrow/Landkreis Rostock (ots) -



Am Samstagabend kam es am Güstrower Inselsee zu einem Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften aufgrund von rauschmittelbedingter Intoxikation unter Jugendlichen.



Demnach informierte die Rettungsleitstelle gegen 20:45 Uhr die Güstrower Polizei, dass sich in einem Bootshaus am Inselsee vier minderjährige Mädchen im Alter von 16 bis 17 Jahren in medizinischer Notlage infolge des Konsums von Haschisch-Gebäck befänden. Dies bestätigte sich vor Ort. Demnach waren die vier jungen Frauen nur noch begrenzt bzw. gar nicht mehr ansprechbar und erbrachen teilweise aufgrund ihres Zustandes. Zuvor konnte eine von ihnen noch ein Familienmitglied informieren, welches die Mädchen vor Ort in besagter Notlage vorfand und folglich die Rettungskräfte alarmierte.



Da das Bootshaus nur sehr umständlich fußläufig zu erreichen war, mussten alle vier Jugendlichen mit einem Rettungsboot der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow an Land transportiert werden, damit eine anschließende Verbringung mittels Rettungswagen in die Kinderklinik des KMG Klinikum ermöglicht werden konnte.



Im Rahmen des Rettungseinsatzes waren neben den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow und der Polizei auch vier Rettungswagen sowie ein Notarztwagen vor Ort.



Die Kriminalpolizei Güstrow führt indes die entsprechenden Ermittlungen.



