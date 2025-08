POL-NB: Stau im Industrieviertel - Schwerlaster mit Hydraulikproblemen

Details anzeigen Foto: Polizei Foto: Polizei

Neubrandenburg (ots) -



Kurz vor dem geplanten Ziel hat ein Schwerlasttransporter ein Hydraulikproblem bekommen. Aktuell stauen sich nun alle drei Schwerlaster der Kolonne im Industriegebiet in Neubrandenburg im Bereich der Kruseshofer Straße. Die Beamten der Autobahn- und Verkehrspolizei Altentreptow haben die Schwerlaster während der gesamten Fahrt über die Autobahn und dann von der Autobahn runter nach Neubrandenburg begleitet. Sie sichern den Bereich bis das technische Problem beim ersten Laster behoben ist.



Für alle LKW heißt das aktuell: kein Durchkommen. PKW könnten notdürftig an der blockierten Stelle vorbeikommen.



