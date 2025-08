POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses

Samtens (ots) -



Am 03.08.2025 gegen 14:00 Uhr wurde zeitgleich der Polizei und der

Rettungsleitstelle ein Brand eines Carports an einem Einfamilienhaus

in Samtens gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehren, Rettungskräfte

und der Polizei brannte der Carport und zwei dort abgestellte

Fahrzeuge bereits in voller Ausdehnung.

Trotz sofortiger Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen auf den

Dachstuhl nicht mehr verhindert werden. Die beiden Bewohner konnten

das Haus im Vorfeld eigenständig und unverletzt verlassen. Das Haus

ist durch den Brand des Dachstuhls und die Löscharbeiten nicht mehr

bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens

300.000 Euro. Zur Ermittlung der Brandursache wurde der

Kriminaldauerdienst eingesetzt und der Einsatz eines

Brandursachenermittlers angeordnet.

Es waren zwölf Fahrzeuge der Feuerwehr aus sechs Gemeinden mit 62

Kameraden des Amtswehrbereichs und zwei Rettungswagen im Einsatz.



