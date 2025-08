POL-NB: Verkehrsunfall mit drei schwerveletzten Personen

Wolgast (LK VG) (ots) -



Am 02.08.2025 gegen 23:50 Uhr ereignete sich auf der L262 zwischen

Neuendorf und Brünzow ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen

schwer verletzt wurden.

Der 23-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes beabsichtigte die vor ihm

fahrenden Fahrzeuge zu überholen.

Während des Überholvorgangs übersah ein 43-jährigen Fahrer eines Pkw

VW Passat dieses Fahrzeug und scherte ebenfalls zum Überholen aus.

Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge, in dessen Folge der Pkw

VW ins Schleudern geriet, sich mehrfach überschlug und schließlich im

angrenzenden Straßengraben zum Stillstand kam.

Der im verunfallten Fahrzeug befindliche 43-jährige Mann, seine

36-jährige Beifahrerin und das 7-jährige Kind wurden schwerverletzt,

jedoch nicht lebensbedrohlich, in ein nahegelegenes Krankenhaus

verbracht. Der 23-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Beide

PKW waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter

Sachschaden von etwa 45.000 Euro.



