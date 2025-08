POL-HRO: Hohe Anzahl von Unfällen auf den Autobahnen A14, A20, A24 - teils mit Verletzten, immer mit Stau

Rostock (ots) -



Am 02.08.2025 ereigneten sich am Nachmittag mehrere Verkehrsunfälle

auf den Autobahnen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock. Dabei

kam es zum Teil zu erheblichen Behinderungen.



Gegen 12:45 Uhr kam es auf der A20 in Fahrtrichtung Stettin auf Höhe

der Abfahrt Neukloster zu einem Zusammenstoß zweier PKW mit insgesamt

4 leichtverletzten Beteiligten und einem Sachschaden von über 50.000

Euro. Bei vier weiteren Unfällen auf der A20, gegen 14:00 Uhr

ebenfalls Höhe Neukloster, gegen 14:51 Uhr an der Anschlussstelle

Kröpelin, gegen 16:00 Uhr auf Höhe der Abfahrt Grevesmühlen und gegen

19:00 Uhr auf Höhe der Abfahrt Tessin, jeweils in Fahrtrichtung

Osten, entstand glücklicherweise ausschließlich Sachschaden. Zur

Unfallaufnahme kam es hierbei jedoch entweder zu Teil- oder gar

Vollsperrungen der Fahrbahn.



Auf der A14 kam es gegen 13:30 Uhr auf Höhe der Abfahrt Jesendorf in

Fahrtrichtung Wismar zu einem Alleinunfall eines PKW mit der

Mittelschutzplanke. Der 46-jährige Fahrzeugführer und die beiden

weiteren Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Unfall ereignete

sich auf regennasser Fahrbahn. Gegen 17:10 Uhr ereignete sich nahezu

an derselben Stelle erneut ein Unfall auf der A14. Der 63-jährige

Fahrzeugführer kam mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn

ab, stieß gegen die Mittelschutzplanke und kam auf dem Standstreifen

zum Stehen. Die ebenfalls 63-jährige Beifahrerin des Verursachers

verletzte sich leicht.



Auf der A24, Fahrtrichtung Hamburg, kam gegen 14:00 Uhr ein

36-jähriger usbekischer LKW-Fahrer auf Höhe der Abfahrt Hagenow aus

bislang ungeklärter Ursache nach rechts mit seinem LKW von der

Fahrbahn ab. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand

Sachschaden von mindestens 40.000 Euro.



