POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Rosenow (ots) -



Am 02.08.2025 kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der

B 104. Ein 74-jähriger Fahrzeugführer eines Toyota Yaris befuhr die

Bundesstraße aus Ritzerow kommend in Fahrtrichtung Rosenow. Aus

bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug

und kam nach links von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge kollidierte

er mit der Schutzplanke und der Pkw wurde zurück auf die Bundesstraße

geschleudert.

Im Fahrzeug befanden sich der 74-jährige Fahrzeugführer, seine

70-jährige Frau sowie das 5-jährige Enkelkind. Keine der drei

Personen wurden verletzt. Alle Fahrzeuginsassen haben die deutsche

Staatsbürgerschaft.

Die B104 war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung gesperrt.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen

Abschleppdienst geborgen werden. Zum Einsatz kamen der Rettungsdienst

sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Rosenow.

Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro

entstanden.



