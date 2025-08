POL-HRO: Auto kommt von der BAB 19 ab - mehrere Insassen verletzt

Rostock (ots) -



Am Samstagmittag kam es gegen 12:50 Uhr auf der BAB 19 Höhe der

Anschlussstelle Laage in Richtung Rostock zu einem Verkehrsunfall bei

dem mehrere Personen, darunter Kinder, verletzt wurden. Nach ersten

Erkenntnissen kam die 34-jährige deutsche Autofahrerin mit ihrem PKW

nach rechts von der Autobahn ab und überschlug sich infolgedessen.

Die Fahrerin und drei ihrer Kinder (10, 2 und 1 Jahr alt) wurden

durch den Unfall leichtverletzt, das vierte Kind (14 Jahre)

schwerverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die BAB 19 für ca.

2 Stunden halbseitig gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von

ca. 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.



Josefin Albrecht

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

Straße der Demokratie 1

18196 Waldeck



