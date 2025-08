POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem Notarzteinsatzfahrzeug und einer Fahrradfahrerin auf der L23 (LK Vorpommern-Rügen)

PR Barth (ots) -



Am 02.08.2025, gegen 11:50 Uhr, ereignete sich in der Chausseestraße

in Barth, ein schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer

verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein im Einsatz

befindliches Notarzteinsatzfahrzeug, welches mit Sondersignal in

Richtung Frauendorf unterwegs war, eine 77-jährige deutsche

Radfahrerin überholen. Als das NEF und die Radfahrerin auf gleicher

Höhe waren, lenkte die Fahrradfahrerin nach links. Der 59-jährige

Fahrer des NEF versuchte noch, der Radfahrerin auszuweichen. Er

konnte jedoch nicht verhindern, dass es zu einem Zusammenstoß

zwischen dem NEF und der Radfahrerin kam. In der weiteren Folge

stürzte die 77-Jährige. Sie wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht

lebensbedrohlich verletzt und anschließend mit einem

Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Die L23 war für ca.

45 Minuten gesperrt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca.

5.000 Euro geschätzt.





