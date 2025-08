POL-HRO: Motorradfahrer verletzt sich schwer bei Sturz

Warnow (Grevesmühlen) (ots) -



Am 01.08.2025, gegen 17:15 Uhr, ereignete sich im Bereich der

Einmündung L02, kurz vor dem Hamberger Weg, ein Verkehrsunfall mit

einer schwerverletzten Person.



Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Alleinunfall eines

Kradfahrers als dieser im Kurvenbereich, vermutlich aufgrund von

Nässe, nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der 35-jährige

Mann aus Schwerin verletzte sich durch den Sturz schwer und wurde

durch den eingesetzten Rettungswagen und -hubschrauber in das UKSH

Klinikum nach Lübeck zur weiteren medizinischen Behandlung verbracht.

Das Leichtkraftrad war in der weiteren Folge nicht mehr fahrbereit

und musste vor Ort abgeschleppt werden.

Gemeinsam mit den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr

Grevesmühlen wurde die Unfallstelle abgesichert und nach Abschluss

aller Maßahmen beräumt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von

7.000 EUR.

Während der Unfallaufnahme war die L02 ab dem Abzweig Warnow voll

gesperrt.









Lehmkuhl, PHK



