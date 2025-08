POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden und zwei schwerverletzten Personen auf der BAB 20

Neubrandenburg (LK MSE) (ots) -



Am 1. August 2025 gegen 16:50 Uhr befuhr der 38-jährige polnische

Kraftfahrzeugführer eines Pkw BMW die BAB 20 in Fahrtrichtung

Stettin.

Zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Nord und Neubrandenburg

Ost kam er auf regenasser Fahrbahn nach einem Überholvorgang ins

Schlingern und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Anschließend

geriet der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und

überfuhr die Schutzplanke. Danach überschlug sich der Pkw mehrfach

und rutschte durch die Bankette in ein benachbartes Getreidefeld, wo

der Pkw BMW schließlich zum Stehen kam.

Der verantwortliche Kraftfahrzeugführer konnte den Pkw selbst

verlassen, sein Mitfahrer war eingeklemmt und musste von den

Rettungskräften befreit werden. Beide erlitten schwere Verletzungen

und wurden ins Krankenhaus nach Neubrandenburg verbracht.

Neben mehreren Rettungswagen und Notärzten befand sich ein

Rettungshubschrauber und die Freiwilligen Feuerwehren Staven,

Roggenhagen, Neverin und Brunn im Einsatz.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Verletzten war die

Unfallstelle in Fahrtrichtung Stettin zeitweise voll gesperrt. Der

nicht mehr fahrbereite Pkw musste durch einen Abschleppdienst

geborgen werden.

Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 26.500 Euro.



