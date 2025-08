POL-HRO: Mann versucht gefälschte Rezepte in mehreren Apotheken einzulösen

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Donnerstag versuchte ein 44-jähriger Mann in Schwerin gefälschte Rezepte für ein Wachstumshormon in mehreren Apotheken einzulösen.



Nach bisherigen Erkenntnissen suchte der Mann insgesamt fünf Apotheken im Stadtgebiet auf. In zwei Fällen löste er ein gefälschtes Rezept ein und erhielt die Medikamente. In einem der Fälle wurde eine Mitarbeiterin nach Aushändigung der Hormone misstrauisch, prüfte die Unterlagen und stellte die Fälschung fest.



In enger Zusammenarbeit mit einer weiteren Apotheke konnte die Polizei den Tatverdächtigen gegen 18:00 Uhr beim Abholversuch eines weiteren Medikaments stellen und dessen Identität klären. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen wegen Betrugs gegen den 44-jährigen Deutschen aus Hannover dauern an.



