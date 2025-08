POL-HRO: Ladendieb greift Personal an - Polizei nimmt ihn nach Widerstand fest und verbringt ihn in JVA

Bad Doberan/ Landkreis Rostock (ots) -



Am Donnerstagvormittag soll es gegen 11 Uhr in einem Bad Doberaner Supermarkt zu einem räuberischen Diebstahl gekommen sein, bei dem ein 31-jähriger Russe zwei Ladenangestellte leicht verletzte und zunächst floh. Laut der Polizei vorliegenden Erkenntnissen befand sich der 31-Jährige in einem Einkaufsmarkt am Handelspark und wurde offenbar bei einem Ladendiebstahl erwischt. In diesem Zusammenhang wurde der Mann von zwei Mitarbeitenden des Marktes angesprochen. Daraufhin soll der Dieb eine 46-jährige Mitarbeiterin und deren 34-jährigen Kollegen körperlich angegriffen und nach beiden getreten und geschlagen haben. Durch diesen Angriff wurden beide Mitarbeiter leicht verletzt, benötigten jedoch keine medizinische Behandlung vor Ort. Der zunächst noch unbekannte Mann flüchtete im Anschluss.



Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Mann kurz darauf gegen 11:30 Uhr am Kriegerdenkmal am Buchenberg durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt und kontrolliert werden. Während der polizeilichen Maßnahme wurde bekannt, dass gegen den Russen zudem ein aktueller Haftbefehl aufgrund einer Ersatzfreiheitsstraße vorliegt. Der 31-Jährige wollte sich jedoch offenkundig entfernen und reagierte aggressiv auf die eingesetzten Polizisten. Als der Fluchtversuch misslang, drohte er den eingesetzten Beamten diese körperlich anzugreifen, sodass er letztlich zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hierbei kam es weiterhin zu massiven Widerstandshandlungen und Beleidigungen seitens des Mannes.



Kurzzeitig musste der Verkehr auf der B105 (Am Buchenberg) aufgrund der laufenden Polizeimaßnahme gestoppt werden, da sich die Beteiligten zeitweise auf dieser befanden.



Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Augenbereich aufgrund des Einsatzes des Reizstoffsprühgerätes der Polizei. Diesbezüglich kam ein Rettungswagen zum Einsatz, dessen Besatzung den Angreifer vor Ort medizinisch versorgte. Weiterhin verletzten sich zwei eingesetzte Polizeibeamte während des Einsatzes leicht.



Schließlich wurde der Mann aufgrund seines Haftbefehls an die JVA Waldeck überstellt.



