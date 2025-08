POL-LWL: Zwei Unfälle bei Starkregen auf der A14

Details anzeigen Die Insassen des Kleintransporters wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Insassen des Kleintransporters wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Innerhalb weniger Minuten ereigneten sich am späten Donnerstagnachmittag auf der A14 Höhe Lübesse zwei Unfälle, die offenbar auf nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen zurückzuführen sind. Beide Unfälle ereigneten gegen 17:30 Uhr, indem zum einen ein Kleintransporter und zum anderen ein PKW ins Schlingern geraten sind. In der Folge stießen beide Fahrzeuge mit der Mittelschutzplanke zusammen. Der Kleintransporter kippte daraufhin auf die Fahrerseite, wurde jedoch durch die anschließende Kollision mit dem Straßengraben wieder auf die Räder gestellt. Der 32-jährige Fahrer des Kleintransporters sowie dessen 29-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leichtverletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Schwerin gebracht. Da der Transporter nicht mehr fahrbereit war, musste dieser abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf 22.000 Euro geschätzt.



Auch der PKW musste aufgrund seiner starken Beschädigung im Frontbereich abgeschleppt werden. Der 36-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Hier entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.



Die Polizei hat beide Verkehrsunfälle aufgenommen und appelliert zur umsichtigen Fahrweise. Insbesondere bei Starkregen muss die Geschwindigkeit den vorherrschenden äußeren Bedingungen angepasst werden. Nicht nur die Sicht kann dabei stark beeinträchtigt sein, sondern vor allem steigt die Gefahr von Aquaplaning. In diesem Fall sollte die Geschwindigkeit verringert sowie hektische Fahrmanöver und starkes Bremsen vermieden werden.



