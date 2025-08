POL-HRO: Vermisstenfahndung nach 16-jährigen Jugendlichen aus Schwerin

Schwerin (ots) -



Die Polizei sucht derzeit nach einem 16-jährigen Jugendlichen aus Schwerin. Der Vermisste wurde zuletzt am 27.07.2025 gegen 10:00 Uhr gesehen.



Foto der vermissten Person: https://fcld.ly/2025-08-01vermisst



Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der vermissten Person.



Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:



- 180cm groß

- schlanke Statur

- Oberlippenbart

- Braune kurze Haare

- Tattoo am linker Unterarm "Ave"



Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer die vermisste Person gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin (Tel. 0385/5180-2224) zu melden.



Die regionalen Medien werden ebenfalls um Unterstützung gebeten.



