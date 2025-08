POL-HRO: Unbekannte brechen in ehemalige Grundschule ein - Polizei wertet Videomaterial aus

Kavelstorf/ Landkreis Rostock (ots) -



Am Mittwochabend erhielt das Polizeirevier Sanitz den Hinweis über einen möglichen Einbruch in die ehemalige Grundschule in Kavelstorf (Gemeinde Dummerstorf). Demnach sei über eine Überwachungskamera festgestellt worden, dass sich gegen 21:20 Uhr unberechtigte Personen in dem Objekt im Kreuzweg befunden haben sollen. Bei Eintreffen der Polizei konnten jedoch keine verdächtigen Personen im oder am Gebäude festgestellt werden.



Allerdings bestätigte sich der Verdacht, dass sich vermutlich drei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Objekt verschafft hatten. Die im Gebäude verbaute Überwachungstechnik schreckte die Täter jedoch vermutlich ab, sodass sie dieses wieder verließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Der Kriminaldauerdienst der Polizei kam Rahmen der Spurensuche und Tatortarbeit ebenso zum Einsatz.



Offenbar kam es in diesem Fall zu keinem Stehl- jedoch zu einem Sachschaden von wenigen hundert Euro.



Die Kriminalpolizei in Sanitz ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und wertet gegenwärtig das vorliegende Videomaterial aus.



