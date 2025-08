POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen auf der BAB 20

Neubrandenburg (ots) -



Am 31.07.2025 gegen 18:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 zwischen

den Anschlussstellen Altentreptow und Neubrandenburg-Nord ein

Verkehrsunfall, bei welchem eine Mutter und ihr 10-Monate altes Kind

verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine

42-jährige Deutsche mit ihrem Pkw die BAB 20 in Fahrtrichtung

Stettin. Hier überholte sie, während plötzlich einsetzenden

Starkregens, einen anderen Pkw. Als sie wieder auf die rechte

Fahrspur einscheren wollte, verlor die aus dem Landkreis

Vorpommern-Greifswald stammende Fahrerin die Kontrolle über ihr

Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr

sie eine Böschung hinauf und überschlug sich. Die Fahrerin sowie das

Baby wurden vor Ort behandelt und leichtverletzt ins Klinikum

verbracht. Für die Behandlung kam unter anderem ein Notarzt per

Rettungshubschrauber zum Einsatzort. Die Autobahn musste zeitweise

vollgesperrt werden.

Am Pkw und an der Böschung entstand ein geschätzter Gesamtschaden von

35.500 Euro. Das Fahrzeug musste durch einen Abschlepper geborgen

werden.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





