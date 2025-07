POL-NB: Verstoß gegen das Versammlungsgesetz in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 31.07.2025, gegen 15:10 Uhr, kam es nach bisherigem Kenntnisstand

zu einer nicht angemeldeten Versammlung auf dem Vorplatz des

Rathauses in Neubrandenburg. Ein 16- und ein 17-jähriger Deutscher

begaben sich auf den Vorplatz und vermummten sich im Gesichtsbereich

mit sogenannten Schlauchschals. Anschließend nahmen sie zwei Flaggen

der ehemaligen Sowjetunion und eine Flagge Palästinas und schwenkten

diese. Durch die eingesetzten Kräfte des Polizeihauptreviers

Neubrandenburg wurde der Sachverhalt geprüft. Die beiden Jugendlichen

gaben an, die Versammlung nicht angemeldet zu haben. Zum Motiv ihres

Handelns machten die beiden keine Angaben. Die Flaggen und die

Vermummungsgegenstände wurden sichergestellt. Eine Anzeige wegen des

Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz wurde

aufgenommen. Die Tatverdächtigen wurden im Anschluss aus der

polizeilichen Maßnahme entlassen.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell