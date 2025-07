POL-NB: Schwerer Unfall auf der Kreisstraße 47

Altenhagen/Fahrenholz (ots) -



Auf der Kreisstraße 47 zwischen Altenhagen und Fahrenholz ist ein 67-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen und stieß mit einem Baum zusammen.



Der Fahrer gilt aktuell als lebensbedrohlich verletzt.



Die Kreisstraße war rund um die Unfallstelle während der Rettungs- und Polizeimaßnahmen zeitweise gesperrt.



Zum Einsatz kam auch ein Rettungshubschrauber. Vor Ort wurde jedoch entschieden, den Mann per Rettungswagen in die Klinik zu bringen.



Das Auto musste geborgen werden.



Der Fahrer ist Deutscher.



