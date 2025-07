POL-HRO: Alkoholisierter Transporterfahrer rammt in Parchim zwei Autos und versucht zu flüchten

Parchim (ots) -



Ein alkoholisierter Transporterfahrer hat in der Nacht in Parchim einen Verkehrsunfall verursacht und fuhr anschließend weiter. Nach Angaben von Anwohnern seien sie gegen 0:30 Uhr von Lärm wach geworden und haben den Transporterfahrer noch flüchten gesehen. Die alarmierten Polizisten konnten den Unfallfahrer weniger hundert Meter weiter antreffen, wobei er bereits versuchte, sein beschädigtes Vorderrad zu wechseln. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass der 28-jährige Pole nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei weitere PKW im Wiesenring gefahren ist. Da eine beim Fahrer durchgeführte Atemalkoholkontrolle einen Wert von 0,66 Promille ergab, wurde im Anschluss eine Blutprobenentnahme bei ihm veranlasst. Zudem sei er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei hat den Verkehrsunfall vor Ort aufgenommen und weitere Spuren gesichert. Gegen den 28-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Unfallflucht aufgenommen. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 7.000 Euro geschätzt.



