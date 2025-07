POL-HRO: Polizei stellt drei Tatverdächtige nach Sachbeschädigung und verfassungsfeindlichen Äußerungen

Schwerin (ots) -



Die schnelle Alarmierung der Polizei hat am gestrigen Abend zur Feststellung dreier Tatverdächtiger geführt, die im Stadtteil Lankow eine Bushaltestelle beschädigt und verfassungsfeindliche Äußerungen getätigt haben sollen.



Gegen 21:15 Uhr wurden Anwohner im Bereich der Gadebuscher Straße auf eine lautstarke Personengruppe aufmerksam und informierten umgehend die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen aus der Gruppe heraus verfassungsfeindliche Parolen gerufen worden sein. Zudem besteht der Verdacht, dass die Bushaltestelle in der Gadebuscher Straße durch die Gruppe beschädigt wurde.



Dank einer präzisen Personenbeschreibung konnten eingesetzte Polizeikräfte zeitnah eine dreiköpfige Personengruppe feststellen, die mit den Taten in Verbindung gebracht wird. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei männliche Schweriner im Alter von 16, 17 und 23 Jahren mit deutscher Staatsangehörigkeit.



Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sowie wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen eingeleitet. Weitere Ermittlungen dauern an.



