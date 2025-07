Presseeinladung: Innenminister übergibt Zuwendung für neues Feuerwehrhaus

Innenminister Christian Pegel wird am Montag an Peter Lenz, Bürgermeister der Gemeinde Stralendorf im Landkreis Ludwigslust-Parchim, eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 650.000 Euro für den Neubau eines Feuerwehrhauses überreichen.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 4. August 2025, 17 Uhr

Ort: Freiwillge Feuerwehr Stralendorf, Dorfstraße,

19073 Stralendorf

Mit dem Bau wird eine neue Unterkunft für die Feuerwehr entstehen, die die Einsatzbereitschaft der Stralendorfer Feuerwehr sicherstellen kann. Geplant sind Stellplätze für die Fahrzeuge, ausreichend Platz für die Ausrüstung der Kameraden sowie größere Sanitär- und Umkleideräume.

Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben betragen rund

2,8 Millionen Euro.