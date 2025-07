Presseeinladung: Innenminister übergibt Zuwendung für Gemeinde Rüting

Innenminister Christian Pegel wird am Montag an Holger Hinze, Bürgermeister der Gemeinde Rüting im Landkreis Nordwestmecklenburg, eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 540.000 Euro für den Neubau eines Gemeinde- und Feuerwehrzentrums überreichen.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 4. August 2025, 15.15 Uhr

Ort: Gemeindehaus/FFW, Schweriner Straße 28,

23936 Rüting

Das neue Zentrum wird nicht nur die Feuerwehr beherbergen, sondern auch ein Gemeindezentrum für eine barrierefreie Mehrfachnutzung mit Integration des Vereinslebens bieten. Der Neubau soll nicht nur eine moderne Unterbringung für die Feuerwehr bieten, sondern auch Raum für die Kinder- und Jugendfeuerwehr schaffen.

Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben betragen rund zwei Millionen Euro.